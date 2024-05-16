Росія використовує космічний апарат для випробування протисупутникової ядерної зброї – WSJ

Розгортання цієї зброї в космосі дозволить Росії знищити американські урядові та приватні супутники, зокрема угруповання Starlink.

Російський супутник “Космос-2553”, який обертається навколо Землі незвичайною орбітою, призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової ядерної зброї.

Про це повідомило авторитетне видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників.

Космічний апарат було виведено на орбіту Землі 5 лютого 2022 року — незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

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За даними джерел видання, цей супутник таємно діє як платформа для досліджень та розробок неядерних компонентів нової системи озброєнь, яку Росія ще не розгорнула. Він не несе ядерної зброї, але американські чиновники пов'язують його з російською ядерною протисупутниковою програмою, яка в останні місяці викликає занепокоєння адміністрації Байдена, Конгресу та експертів, які не входять в уряд.

Джерела видання стверджують, що розгортання цієї зброї в космосі дозволить Росії знищити американські урядові та приватні супутники, зокрема угруповання Starlink, яке стало дуже важливим для захисників України.

Москва офіційно заявляє, що супутник “Космос-2553” призначений лише для наукових спостережень.

Раніше влада США заявила про "загрозу національній безпеці" у зв'язку із ймовірними планами Росії розмістити ядерну зброю в космосі. Очільник комітету з розвідки Палати представників Конгресу, республіканець Майк Тернер 14 лютого 2024 року повідомив, що комітет надав членам Конгресу дані про серйозну загрозу національній безпеці США. Водночас офіційні особи стверджують, що безпосередньої загрози для США та їхніх союзників наразі немає. Усе, що відомо про це, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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