Росія використовує обладнання німецьких і японських компаній для виготовлення "Орєшніка" - FT

Російські виробники балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" застосовують передове західне обладнання для виготовлення цього озброєння. Зокрема, німецьких та японських компаній.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що два російські інститути оборонної інженерії, які, за даними української розвідки, є розробниками "Орєшніка" – Московський інститут теплотехніки (МІТ) та концерн "Сузір'я", – оголосили про набір робітників, знайомих з металообробними системами німецьких та японських компаній.

У вакансіях Московського інституту, який є провідним закладом із розробки твердопаливних балістичних ракет, зазначається, що компанія використовує системи японської Fanuc, а також німецьких Siemens та Heidenhain. Усі три фірми виробляють системи для верстатів із числовим програмним управлінням. Вони були вказані і в оголошеннях концерну "Сузір'я", стверджує FT.

У виробництві "Орєшніка", пише видання, також бере участь федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади". На відео, розміщеному на початку року, підприємство показало співробітника, який стояв перед обладнанням із написом Fanuc.

Також у статті йдеться про те, що 2024-го на великій російській виставці вісім китайських компаній представили 12 моделей верстатів з числовим програмним управлінням. Згідно з аналізом Ради економічної безпеки України, 11 з цих моделей були оснащені контролерами японського або німецького виробництва.

Аналіз російських документів, проведеним FT, від початку цього року до Росії надійшло західного обладнання на щонайменше $3 млн. Зокрема, компоненти Heidenhain. Деякі з покупців пов'язані з військовим виробництвом.Нагадаємо, Defense Express з посиланням на матеріали з власних джерел заявило, що "Орешнік" – стара ракета під новою назвою. Як з’ясувалося, одна з деталей ракети мала серійний номер і дату виробництва – 12 квітня 2017 року. Це свідчить, що ракета була виготовлена близько 2017-2018 років і зберігалася на складі до використання.

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