Росія використовує політиків-радикалів Німеччини, щоб зупинити допомогу для України: деталі від WP

Зокрема, у лютому німецькі радикали влаштували в Берліні багатотисячний протест з вимогами зупинити постачання озброєння Україні.

Російська влада використовує ультраправих і ультралівих політиків Німеччини, щоб зупинити військову допомогу Україні у війні з РФ.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на отримані європейською розвідкою російські документи.

У статті уточнюється, що Європейська розвідувальна служба дізналася про зустрічі російських офіційних осіб зі їхніми ж політтехнологами. Під час цих зустрічей чиновники давали завдання створити антивоєнні настрої в Європі для послаблення підтримки України.

Також читайте Данілов розповів, який підступний план Росія хоче реалізувати всередині України

Такий "план" росіян начебто запрацював ще у вересні 2022 року. Водночас у документах немає даних, які підтвердили б спілкування між російськими політтехнологами та будь-якими союзниками РФ у Німеччині.

Автори матеріалу вказали, що Росія для досягнення своєї мети використовувала представників радикальних німецький партій Die Linke і AfD. Так, планувалося "об'єднати дві німецькі фракції з давньою проросійською позицією".

В цьому контексті видання звернуло увагу, що 25 лютого 2023 року депутатка німецького Бундестагу від радикальної проросійської Die Linke Сахра Вагенкнехт очолила "протест" у Берліні за участю 30 тис. осіб. Учасники заходу вимагали зупинити постачання зброї до України, зокрема, танків. На мітингу були присутні і представники AfD.

В отриманих розвідкою російських документах також йдеться, що перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко наказав створити з Німеччини "центр" зусиль з підриву підтримки України. Цю інформацію узявся спростовувати речник очільника Кремля Дмитро Пєсков.

"Це на 100% фейк. Ми ніколи до цього не втручалися [у внутрішні справи інших країн], а зараз у нас насправді немає часу на це", – запевняє Пєсков.

Нагадаємо, раніше газета Die Welt з посиланням на дані Служби військової контррозвідки ФРН повідомила, що російські шпигунки через сервіс знайомств Tinder вербують німецьких військових та політиків. Мета – отримати інформацію про Німеччину та війну в Україні.

Підступна гра Кремля! Російські спецслужби підштовхують європейські країни до антиукраїнських акцій

Читайте також: