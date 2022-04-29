Росія використовує Придністров’я для контрабанди зброї: розвідка оцінила ситуацію в регіоні

Після окупації Росією Придністровського регіону Молдови 30 років тому країна-агресорка використовує частину розташованих там боєприпасів для бойової підготовки, а частину – для контрабанди.

Окрім того, на сьогодні Росія готова використати територію Придністров’я, як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а Молдови.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що 30 років тому Росія окупувала територію Придністров’я та щороку там проводить мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою своїх військ.

"Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів у селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, – для контрабанди", – розповів представник військової розвідки.

Він також оцінив, що теперішня ситуація у невизнаному Придністров’ї є явним сигналом про готовність РФ використати територію регіону, як додатковий плацдарм для можливої агресії проти Молдови.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби Російської Федерації", – розповів Скібіцький.

"Здійснені на території "ПМР" терористичні акти були спрямовані на примушення придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися, як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем Москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років", – пояснив представник ГУР Міноборони.

Він зазначив, що скоєні у Придністров'ї теракти – це характерний почерк ФСБ Росії. За даними розвідки, все, що зараз відбувається на території невизнаної республіки, перебуває під контролем російської спецслужби.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що в Румунії американська БТГ "бригада Страйкер" підійшла до кордону Молдови через загострення у невизнаному Придністров'ї. Водночас у самопроголошеній республіці аеродром готують до ймовірної висадки російських військових літаків.

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