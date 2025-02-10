Росія використовує проти НАТО нові розробки, випробувані у війні проти України – ISW

Торік в Альянсі дедалі частіше попереджали про російські диверсії та гібридні операції проти членів блоку.

Росія у війні проти України застосовує нові власні технологічні розробки. Ці інновації країна-агресорка почала використовувати і проти країн-членів НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Під час повномасштабної війни проти України росіяни вдосконалюють свої можливості застосування безпілотників, зокрема їхню стійкість до дії засобів радіоелектронної боротьби, і власні можливості РЕБ.

Командування НАТО та країни Альянсу протягом 2024 року дедалі частіше попереджали про російські диверсії та гібридні операції проти членів блоку.

"Ці повідомлення демонструють необхідність для країн НАТО продовжувати розвивати свої оборонні можливості. Це пов'язано з тим, що Росія продовжує використовувати свій досвід на полі бою в Україні для впровадження нових технологій", – йдеться у висновках аналітиків.

Нагадаємо, у Міноборони Німеччини повідомили, що у січні невідомі безпілотники стежили за тренуванням українських військових на системах Patriot на військовій базі в ФРН.