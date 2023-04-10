Росія використовує релігію як зброю, щоб дискредитувати Україну — спецдослідження ISW

Росія намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, використовуючи як зброю релігію, але на окупованих територіях сама проводить кампанію системного релігійного переслідування.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту зазначають, що після повномасштабного вторгнення РФ до України, ЗС РФ або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань в Україні, а російська влада примусово перевела під контроль РПЦ МП щонайменше 26 місць богослужіння. Також було вбито та захоплено щонайменше 29 священнослужителів, а також пограбовані, осквернені та навмисно знищені щонайменше 13 культових споруд на окупованій території України.

"Ці випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату" — йдеться в повідомленні ISW

В дослідження Інституту вивчення війни, зазначають аналітики, не ввійшли події, коли вогонь непрямим наведенням міг ненавмисно вбити релігійних лідерів або зруйнувати місця відправлення культу, а також не включаються всі 494 культові споруди, які ЗС РФ повністю знищили, пошкодили або пограбували. У звіті мова також не йде про випадки російських релігійних репресій у районах, які російські війська окупували від весни 2014 року до 24 лютого 2022 року.

2016 року президент Росії Володимир Путін ратифікував у РФ "закон Ярової", згідно з яким всі релігійні організації та церкви в Росії повинні бути зареєстровані в російському уряді. Закон зокрема забороняє "місіонерську діяльність". Від 2016 року російська влада використовувала широкі положення "закону Ярової", щоб переслідувати американських баптистів і місіонерів п'ятдесятників. Російська влада також переслідувала російських мусульман за "незаконну місіонерську діяльність", попри те, що іслам юридично визнано однією з "традиційних релігій" Росії.

Росія експортує свою державну політику систематичного релігійного переслідування на окуповану територію України, зокрема, систематично ліквідує там церкви ПЦУ, вилучає майно ПЦУ для передавання Московському патріархату та ліквідовує богослужіння українською мовою.

"Путін послідовно представляє Росію захисником традиційних "християнських цінностей", яка також підтримує православні, іслам, юдаїзм і буддизм. Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну в релігійній нетерпимості до Московського патріархату та отримати прихильність релігійних громад у всьому світі. Ця інформаційна операція суперечить російським релігійним репресіям на місцях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври від 29 березня поточного року. Однак ченці відмовилися залишати Лавру. Крім того, 31 березня духовенство УПЦ МП заблокувало будівлю Києво-Печерської лаври та не впустило туди комісію Міністерства культури та інформаційної політики.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав опір УПЦ МП провокацією Кремля. Він заявив, що над ситуацією працює ФСБ, а Росія прагне показати росіянам по телебаченню, як Україна проявляє агресію до представників духовенства.

1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерського монастиря, Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу. СБУ підозрює митрополита УПЦ (МП) у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ) і виправданні збройної агресії з боку Росії (ст. 436 ККУ).

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Лебедя) у вигляді 60 діб домашнього арешту з зобов'язанням носити електронний браслет.

Лавра без Московського патріархату

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