Росія вимирає: війна посилила демографічну кризу - The Economist

Видання зауважує, що внаслідок пандемії коронавірусу та війни в Україні протягом останніх 3 років Росія втратила орієнтовно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай.

На демографічну кризу в Росії впливають втрати у війні після повномасштабного вторгнення в Україну, втеча чоловіків від мобілізації за кордон та висока смертність під час пандемії коронавірус. Лише через названі чинники населення РФ зменшилося на 1,9-2,8 мільйона осіб у 2020 – 2023 роках.

Про це повідомляє видання The Economist.

“Це навіть гірше, ніж у катастрофічні 2000-ті роки, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік”, - йдеться у публікації, присвячені демографічній крихі в Росії.

За оцінками військових експертів, Росія втратила у війні в Україні близько 200 тисяч осіб вбитими та пораненими. Ще до мільйона молодих та освічених росіян виїхали з країни, утікаючи від мобілізації. Зокрема, у 2022 році країну залишили 10% працівників IT-сфери.

Однак, скорочення населення в Російській Федерації розпочалося ще задовго до повномасштабного вторгнення. Зокрема, в Росії, ймовірно, був найвищий рівень смертності від коронавірусу серед усіх країн.

Офіційно російська влада заявляла про 388 тисяч загиблих від COVID-19, проте видання оцінює загальну надлишкову смертність росіян протягом 2020 – 2023 року в діапазоні від 1,2 до 1,6 мільйона. Якщо до цієї цифри додати тих, хто втік від мобілізації за кордон або загинув на війні в Україні, то вийде від 1,9 до 2,8 мільйона осіб.

Також через COVID-19 та алкоголізм скоротилась тривалість життя російських чоловіків – від 68,8 років у 2019 році до 64,2 років у 2021 році.

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“Військові втрати лягають важким тягарем на хворе населення, яке скорочується. Росія може увійти в згубну петлю демографічного спаду... Це робить Росію маленькою, менш освіченою і бідною країною, з якої тікають молоді люди та де чоловіки помирають у віці 60 років”, – йдеться у публікації.

Видання публікує статистику, яка свідчить про неухильне скорочення населення РФ: у 1994 році в Росії було 149 мільйонів населення, а у 2021 році, за даними ООН — лише 145 мільйонів. Якщо такі закономірності збережуться, то через 50 років в країні залишиться орієнтовно 120 мільйонів людей.

Такі показники опустять Росію на 15 сходинку у світовому рейтингу за кількість населення. Хоч у 1995 році Москва була шостою.

Нагадаємо, Росія мала величезний гендерний дисбаланс до вторгнення в Україну. Демографи кажуть, що результати перепису 2021 року покажуть, що в Росії на 10,5 мільйона жінок більше, ніж чоловіків. Війна, розв’язана Путіним в Україні, ще більше знизить народжуваність у Російській Федерації.

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