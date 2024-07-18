Росія вирішила "покошмарити" Лукашенка?: експерт оцінив, чому до Білорусі залітають Shahed

У всіх випадках, коли російські дрони залітають до Білорусі, країна за тривогою підіймає в небо свою авіацію, "начебто їх ніхто не попереджав з російського боку, що залітатимуть Shahed-136".

Запуски Росією безпілотників Shahed-136 повітряним простором Білорусі були заплановані, а от подальші дії дронів там "явно вибивалися із запланованих". З огляду на реакцію білоруських ВПС, дрони у небі РБ – не зовсім очікувані гості.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт зауважив, що використання Росією повітряного простору Білорусі для планування та здійснення нальотів на територію України має цілком раціональний вигляд. По-перше, це дозволяє скоротити шлях польоту дрона. По-друге – долати шлях над Білоруссю у безпеці, мінімізувати ризики знищення українською ППО.

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Водночас Коваленко вважає, що Росія все ж таки не повернулася до практики використання повітряного простору Білорусі, як це було на початку повномасштабного вторгнення до України. Оглядач пояснив свою оцінку.

Так, експерт нагадав, що перший Shahed-136 зайшов до простору Білорусі 11 липня у районі селища Лоєв, що межує з Чернігівською областю. Було схоже на те, що дрон таким чином намагався зрізати шлях через РБ. Але тоді Білорусь підняла гелікоптер Мі-24 на перехоплення небезпечного об'єкта, а також винищувач Су-30СМ.

Інцидент повторився 13 липня: Shahed-136 увійшов до Білорусі в районі того ж селища у Гомельській області і взяв курс на Вітебськ. Коваленко зауважив, що "тієї ночі так само тривожно піднімалися в повітря білоруські Мі-24 і Су-30".

16 липня російський Shahed-136 залетів до Білорусі у районі села Біла Сорока, а потім залишив повітряний простір країни у районі Комаріна. А потім, за 4 години, один із дронів залетів до Білорусі в районі Наровлі і взяв курс на Вітебськ. У Білорусі підняли у повітря за тривогою Мі-24 і Су-30. У районі міста Любань дрон звалився з подальшою детонацією.

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"Власне дуже дивні справи. З одного боку, у двох випадках очевидно, що Shahed-136 використовували ПП (повітряний простір – ред.) РБ для скорочення дальності польоту в безпечному просторі. Але в інших двох випадках дрони-камікадзе виразно брали курс зовсім не в бік України! Водночас у всіх випадках тривожно піднімалася в повітря білоруська авіація, начебто їх ніхто не попереджав з російського боку, що залітатимуть Shahed-136", – йдеться в дописі Коваленко.

Він додав, що курс двох дронів на Вітебськ можна було б пояснити якоюсь технічною або програмною несправністю Shahed-136. Але двічі поспіль і в такий короткий термін – це або невиправний баг внутрішнього програмного забезпечення, або з огляду на реакцію ВПС РБ, "Shahed-136 у білоруському небі – не зовсім очікувані гості". Саме тому по них працювала не лише авіація, а й інші комплекси, наприклад РЕБ.

"Цілком можливо, що недосвідчені оператори білоруських РЕБ збивали з курсу Shahed-136, і програмний збій перескеровував їх у північному напрямку на Вітебськ. Власне, версій того, що відбувається, може бути кілька, але очевидно одне – початкові заходи Shahed-136 у повітряний простір Білорусі були заплановані, а подальші їхні дії там явно вибивалися із запланованих. Ну, справді ж, не вирішила ж росія покошмарити Лукашенка дронами-камікадзе, відправляючи їх на Вітебськ? Чи таки вирішила…" – резюмував оглядач.

Нагадаємо, востаннє 16 липня під час російської атаки дронами по Україні два ворожих Shahed-136 залетіли на територію Білорусі. Там лунала тривога і після інциденту в небо піднявся гелікоптер білоруського МНС.

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