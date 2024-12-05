Скільки нових танків Росія виробляє на рік: міністр оборони ФРН назвав цифру

Росія виробляє від 1000 до 1500 нових танків на рік. Німеччина має посилювати можливості стримування перед найбільшою загрозою безпеці, яку становить сьогодні РФ.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Бундестазі в четвер, передає "Укрінформ".

"Для нас зрозуміло: Росія залишається найбільшою загрозою для нашої безпеки, й так воно залишатиметься в осяжному майбутньому", – підкреслив очільник Міноборони ФРН.

Також читайте Німеччина може відправити своїх миротворців до України - Welt

Політик констатував, що Росія повністю перевела свою економіку на військові рейки, та навів такі цифри: на сьогодні РФ виробляє від 1000 до 1500 нових бойових танків на рік. "Що більше, ніж є взагалі у розпорядженні п’яти найбільших європейських країн", – зауважив він.

Пісторіус наголосив на необхідності надійного стримування проти "ревізіоністської та імперіалістичної Росії під керівництвом президента Володимира Путіна". За його словами, необхідність у військовому стримуванні та обороні ніколи, чи принаймні дуже давно, не була настільки нагальною, як сьогодні, про що свідчить крихка безпекова ситуація в Європі та світі. З огляду на те, що США, очевидно, будуть приділяти більше уваги іншим регіонам, а не Європі, європейці повинні самі більше робити заради власного миру та безпеки, що має стати пріоритетом, сказав політик.

Пісторіус представив на обговорення три законопроєкти, спрямовані на забезпечення умов виконання Бундесвером національних та союзницьких оборонних завдань "без обмежень з огляду на нову загрозу безпеці". Два з них стосуються бригади Бундесверу в Литві, яка буде повністю сформована до 2027 року – 4800 військовослужбовців і 200 осіб цивільного персоналу. Третій пропонує внесення доповнення у Військово-кримінальне право статті про новий кримінальний злочин у зв’язку з тим, що нещодавно стали відомі випадки, коли "іноземні держави, що не є союзницькими, або їхні посередники наймають колишніх професійних військових і колишніх тимчасових військовослужбовців для навчання свого власного персоналу".

У проєкті документа зазначено, що реєстрація чинних і колишніх професійних військовослужбовців, а також тих, хто проходив службу на тимчасовій основі, посилить захист секретних військових знань та інформації в інтересах Федеративної Республіки Німеччини та її союзників, "навіть в умовах фінансово привабливих пропозицій від влади іноземних держав або їх посередників".

Нагадаємо, Німеччина надала Україні екстрену зимову допомогу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що увійшло до нового пакету допомоги Україні від Німеччини.

Пропагандисти з РФ поглузували зі свого ж підбитого танка

Читайте також: