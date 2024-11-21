Росія виступила з погрозами через базу НАТО в Польщі: як відреагували у МЗС країни

Раніше прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що розміщення американської бази в Польщі покликане "чинити силовий тиск на Росію та деякі інші ядерні держави".

Американська база протиракетної оборони в польському Редзіково, яка є частиною системи Aegis Ashore, має винятково оборонний характер і не оснащена ядерними ракетами.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, підкресливши, що база призначена для захисту, а не для нападу, передає RMF24.

Як зазначив Павел Вронський, база протиракетної оборони в Редзіково створена для захисту від балістичних ракет, насамперед тих, які можуть бути запущені країнами-ізгоями.

"Ці країни заявляють, що збираються на когось напасти, і вважають, що такий політичний розбій – це їхній спосіб ведення політики", – підкреслив він.

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На думку Вронського, якщо Росія продовжить погрози, США й НАТО можуть бути змушені посилити протиповітряну оборону на східному фланзі Альянсу. Це включає можливість розширення функціоналу бази в Редзіково, про що раніше згадував міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Вронський також підкреслив, що в Польщі існує широкий консенсус серед громадян і політичних сил щодо необхідності забезпечення максимально ефективного протиповітряного захисту східного флангу НАТО.

Нагадаємо, що Сполучені Штати офіційно ввели в експлуатацію військову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі. За словами президента Анджея Дуди, це є гарантією безпеки Польщі як члена НАТО, попри те, що в сусідній Україні вирує кривава війна, розв'язана Росією.