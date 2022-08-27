Росія вивозить із Сирії свої системи ППО, які, ймовірно, перекине на війну в Україну - ЗМІ

Російська Федерація перегнала назад на свою територію зенітну батарею типу С-300, яка розташовувалася на північному заході Сирії.

Як видно на супутникових знімках, система ППО перебувала в сирійському місті Масьяф, потім була переміщена на базу у Тартусі, а після цього попрямувала до РФ.

Про це свідчать супутникові фото, які публікує приватна ізраїльська розвідувальна фірма ImageSatIntl, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

За повідомлення сирійських видань, після того, як звідти була вивезена система ППО, той район був атакований Ізраїлем. За даними телебачення Дамаска, більшість ракет, запущених Ізраїлем з боку Середземного моря, були перехоплені системою ППО сирійської армії.

За інформацією ЗМІ Ізраїлю, С-300 була завантажена або на вантажне судно, або на транспортний літак і попрямувала до Росії. Армія Путіна зіткнулася з дефіцитом військового озброєння. Можливо, система ППО в подальшому перекинеться на війну в Україну, щоб відбивати удари ЗСУ.

фото ImageSatIntl

Як повідомляли раніше, політолог, військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, чи можуть західні системи ППО закрити небо України.

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