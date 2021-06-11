Росія вийшла з меморандуму щодо "відкритої суші" зі США: що це означає

Меморандум між двома країнами діяв від 1992 року.

Російська Федерація припинила застосування Меморандуму щодо "відкритої суші" зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляється на російському Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Меморандум між двома країнами діяв від 1992 року. За документом, дипломати як Росії, так і США можуть вільно переміщатися на території держави, де вони працюють. Рішення, яке підписав очільник російського уряду Михайло Мішустін, обмежить поїздки американських дипломатів в РФ.

Слід зауважити, що відмова від меморандуму - це частика заходів, які Москва ухвалила після того, як Вашингтон у квітні вів нові антиросійські санцій через втручанням у вибори, кібератаки, а також переслідуванням опозиціонера Олексія Навального. Крім того, Кремль вніс США до списку "недружніх країн", яким заборонено наймати громадян РФ для роботи в посольствах. У список потрапили Сполучені Штати і Чехія. Якщо Прага має право укладати трудові договори з 19 фізичними особами в РФ, то Вашингтон - ні з ким.

Як повідомлялося, у січні цього року Росія почала внутрішньодержавні процедури щодо виходу країни з Договору про відкрите небо. Раніше, восени 2020 року, процедуру виходу почали Сполучені Штати. Рішення ухвалив тодішній президент Дональд Трамп. Крім того, Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору про відкрите небо 7 червня 2021 року.

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