Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вкрала 400 пасажирських літаків, які коштують мільярди, та авіазапчастини до них

Дата публікації
Перегляди
2415
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вкрала 400 пасажирських літаків, які коштують мільярди, та авіазапчастини до них

Фото: Associated Press

Російські авіакомпанії вкрали понад 400 пасажирських літаків та відмовляються їх повертати лізинговим компаніям. Окрім цього, вони прихопили собі низку авіазапчастин, які орендували у західних компаній.

Росія конфіскувала їх у відповідь на санкції через війну в Україні. Через це лізингові компанії вирішили подати 10 мільярдів доларів у вигляді страхових претензій. У відповідь Росія вдалася до вже звичних для себе вчинків – погроз.

Про це пише The Washington Post.

"Санкції можуть служити довгостроковій меті ізоляції Росії. Але в короткостроковій перспективі вони не були такими болючими, як мали бути", — сказав Рісто Маеотс, виконавчий директор авіаційної компанії в Естонії, яка не змогла повернути кілька двигунів з Росії. 

Зауважимо, російський комерційний флот налічує 968 літаків, з яких 515 належать неросійським лізинговим компаніям. Ще однією проблемою для російської авіації стало те, що літаки активно використовують західні технології. А тому, коли ЄС та США запровадили проти РФ санкції, такі чапчастини, як двигуни, авіоніку та програмне забезпечення, стали недоступними для РФ. Навіть вироблені в Росії літак Sukhoi Superjet, регіональний літак, і Irkut MC-21, призначені для конкуренції з Airbus A320 і Boeing 737, використовують двигуни, авіоніку та програмне забезпечення зі Сполучених Штатів і Європи. Російська державна компанія намагається розробити повністю вітчизняний двигун для МС-21, але це займе час, кажуть аналітики.

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій, у межах якого, зокрема, може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з РФ.

Нові санкції проти Росії: про що домовилися на саміті Великої сімки 

Нові санкції проти Росії: про що домовилися на саміті Великої сімки 

Читайте також:

Наступна публікація