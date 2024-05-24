Росія влаштувала провокацію на кордоні з НАТО: в ISW назвали наміри Москви

Російські прикордонники зняли буї в естонських водах річки Нарва, яка демаркує естонсько-російський міжнародний кордон. Ймовірно, росіяни створивши умови для подальшого сумніву щодо морських кордонів і для перевірки рішучості НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Естонське Управління поліції та прикордонної охорони 23 травня повідомило, що вночі російські прикордонники зняли 24 буї, які використовувалися для позначення судноплавних шляхів у водах Естонії в річці Нарва. Ця річка демаркує міжнародний кордон між двома державами.

Керівник прикордонної служби східної префектури Естонії Ерік Пургель заявив, його країна розмістила перші 50 із запланованих 250 буїв 13 травня. Це було зроблено відповідно до угоди з Росією 2022 року, укладеною перед її повномасштабним вторгненням до України.

Як повідомив Пургель, Росія оголосила про незгоду з розташуванням приблизно половини запланованих розміщень буїв на початку 2024 року.

МЗС Естонії заявило, що видалення Росією буїв "добре вписується в ширшу схему провокаційної поведінки Росії". У відомстві також вказали, що Естонія розцінить цю подію як "провокаційний прикордонний інцидент". Естонське МЗС вимагало пояснень від чиновників прикордонної служби РФ і дипломатів, а також – негайного повернення буїв.

Читайте також:

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що "Росія використовує прикордонні питання як засіб для створення страху та тривоги".

В ISW нагадали, що 21 травня Міноборони Росії запропонувало уряду переглянути морські кордони країни у Балтійському морі. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав цю пропозицію "відповідними кроками" для "забезпечення безпеки" у відповідь на ескалацію напруженості та зростання рівня конфронтації в Балтійському регіоні.

"Російські прикордонники, ймовірно, намагаються створити конфлікт уздовж міжнародного кордону між Росією та країною-членом НАТО, щоб оцінити реакцію НАТО на майбутні спроби Росії оскаржити встановлені делімітації", – оцінили аналітики.

Нагадаємо, після різкої реакції країн НАТО пропозицію Міноборони РФ змінити кордон Балтійського моря та територіальні води видалили з урядового сайту без пояснення причин.

Читайте також: