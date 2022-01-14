Росія внесла соратників Навального до переліку екстремістів та терористів

Йдеться про Леоніда Волкова та Івана Жданова.

У Російській Федерації внесли до переліку екстремістів та терористів соратників ув'язненого опозиціонера Олексія Навального - Леоніда Волкова та Івана Жданова.

Про це повідомили на сайті Росфінмоніторингу.

Зазначається, що за законодавством, у людей, що опинилися у списку, заморожують банківські рахунки. Їм можуть заборонити здійснювати будь-які фінансові операції з майном у Росії та вступати у спадок.

Слід зауважити, що торік у вересні російський Слідчий комітет порушив проти Навального, Волкова, Жданова та "інших осіб" кримінальну справу про створення та керівництво екстремістською спільнотою. Максимальне покарання цієї статті становить до 10 років позбавлення волі. До слова, Жданов і Волков перебувають за кордоном.

Крім того, проти Любові Соболь, Георгія Албурова, Руслана Шаведдінова, В'ячеслава Гімаді, Павла Зеленського та інших осіб порушили справу про участь в екстремістській спільноті.

Нагадаємо, в грудні 2021-го в Росії затримали колишніх керівників штабів опозиційного політика Олексія Навального у Томську та Іркутську. Фонд боротьби з корупцією Навального, який опублікував чимало розслідувань про маєтки вищого керівництва Росії, влада країни цього літа визнала екстремістською організацією. Відтак, його регіональні осередки перестали існувати, а частина соратників покинула Росію.

У Росії затримали колишніх керівників штабів Олексія Навального | Новини світу

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