Росія впевнена, що Ізраїль не атакуватиме її сили у Сирії через передавання ППО Хезболлі - ISW

Росія впевнена, що Ізраїль не наважиться атакувати її військові бази у Сирії, попри наміри терористичного угруповання "Вагнера" передати ППО бойовикам Хезболли.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що розвідка США повідомила про наміри сирійського диктатора Башара Асада відправити російські системи ППО Хезболлі та доручив "вагнерівцям" передати Панцир-С1.

ЦАХАЛ часто завдає авіаударів по системах поставок іранської зброї в Сирію та через неї. Експерти припускають, що осад міг доручити "вагнерівцям" передати ППО Хезболлі, щоб стримувати потенційні зусилля ізраїльського перехоплення.

"Раніше ISW оцінював, що Росія може передавати зброю в Сирію, не ризикуючи ізраїльськими авіаударами у відповідь. Тому Кремль може вважати, що це небажання Ізраїлю пошириться і на "Вагнер". Росія та Ізраїль мають складні відносини в Сирії, оскільки Ізраїль історично покладався на Росію в стримуванні іранської діяльності в регіоні", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав ударів по військовій інфраструктурі в Сирії.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер терористичної організації “Хезболла” Гасан Насралла назвав головною метою “припинення вогню” в Секторі Гази, а лише другорядною - “перемогу ХАМАС”.

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