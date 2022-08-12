Росія впливає на МАГАТЕ: що гарантує безпеку на Запорізькій АЕС

Експерт розповів про "ефективність" МАГАТЕ у питанні безпек на Запорізькій АЕС.

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив, чи міг би візит голови МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) на Запорізьку АЕС, захоплену росіянами, вплинути на ситуацію.

Про це він розповів ексклюзивно для ТСН.

За словами експерта, в МАГАТЕ працює багато росіян, зокрема керівник Департаменту ядерної енергії МАГАТЕ Михайло Чудаков.

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"Тут є проблема. МАГАТЕ фактично є підрозділом ООН. І це вже певним чином є характеристикою. МАГАТЕ великою мірою контролюється росіянами. Друга людина в організації – це росіянин Михайло Чудаков, керівник Департаменту ядерної енергії МАГАТЕ. Він є призначинцем Росатома. А Росатом бере участь у намаганні вкрасти в України ЗАЕС і покриває розміщення на Запорізькій станції боєприпасів і російських військ. Те, що Чудаков є другою людиною в організації свідчить про те, що він може впливати й на кадрові рішення, і на дієві рішення, і формує політику організації", – каже Леонов.

За його даними, в МАГАТЕ працює близько ста людей з російськими паспортами.

"Вочевидь, питання риторичне, чи мають на них вплив Росія і російські спецслужби. Крім того, Росія – дуже великий донор цієї організації. РФ має величезний вплив в організації і таким чином може формувати певні висновки", – зазначає Леонов.

Як приклад він навів виступ у Давосі керівника організації Рафаеля Маріано Гроссі, який заявив, що на території ЗАЕС може зберігатися збагачений уран і плутоній.

"Хоча це брехня, бо в Україні немає таких ядерних речовин, які можна використати для (створення. – Ред.) ядерної зброї", – підсумував експерт.

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

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