Росія встановила дипломатичні відносини з так званими "незалежними" "ЛНР" та "ДНР"

Росія встановила дипломатичні відносини з так званими "незалежними" "ЛНР" та "ДНР"

Дипломатичні відносини Росія встановила з псевдореспубліками 22 лютого.

Російська Федереція встановила дипломатичні контакти з так званими "незалежними" псевдореспубліками "ЛДНР".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ РФ.

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Відповідна заява опублікована на сайті зовнішньополітичного відомства у вівторок, 22 лютого. Зазначається, в ідповідно до указу президента Росії Володимира Путіна від 21 лютого 22 лютого 2022 року шляхом обміну нотами між МЗС Росії та так званими "МЗС" "ДНР та "ЛРН" було оформлено домовленість про встановлення з цієї дати дипломатичних відносин між РФ та квазіреспубліками ОРДЛО на рівні псевдопосольств.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви голова Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Ці договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Наступного дня, 22 лютого, так звані "парламенти" "ЛНР" та "ДНР" у першому читанні ратифікували договори про "дружбу та співпрацю" з Росією.

Потім Рада Федерації РФ слідом за Держдумою проголосувала за визнання "ЛДНР".

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