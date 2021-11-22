Росія встановить на українському кордоні та в окупованому Криму потужні вогнемети

Росія встановить на українському кордоні та в окупованому Криму потужні вогнемети

У Південному військовому окрузі РФ сформують три батальйони із системами “Солнцепек” та “Тосочка”.

Міністерство оборони Росії планує до 2027 року укомплектувати свої військові підрозділи на Кавказі, в окупованому Криму та на кордоні з Україною важкими вогнеметними системами - колісними машинами ТОС-2 “Тосочка” та системами ТОС-1А “Солнцепек” на гусеничному шасі.

Про це повідомляє російське видання "Известия" із посиланням на оборонне відомство РФ.

Планується, що до 2027 року буде створено три нові батальйони важких вогнеметних систем, які збільшать вогневі можливості підрозділів Південного військового округу Росії у шість разів.

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Співрозмовники видання наголосили, що у випадку необхідності важкі вогнеметні системи зможуть перекинути на західний стратегічний напрямок, оскільки колісне шасі “Тосочки” дозволяє здійснювати марші дорогами загального користування.

Нагадаємо, співробітники американської розвідки попереджають європейських союзників про посилення загрози військового вторгнення Росії до України із настанням холодів.

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