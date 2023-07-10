"Росія встайот с колєн": Юрій Єхануров розповів, коли Путін почав готуватися до нападу на Україну

Після Мюнхенської конференції 2007 року росіян почали готувати до того, що РФ має стати імперією.

Колишній (2007-2009 рр) міністр оборони України Юрій Єхануров зазначив, що очільник РФ Володимир Путін почав готувати росіян до нападу на Україну ще з 2007-2008 років.

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв'ю Єханурова кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

Ексочільник Міноборони України зазначив, що пам'ятає мінімум 6 російських книжок, що вийшли з 2008 по 2010 рік на кшталт "Росія встаьот с колєн", "Росія расправляєт крилья" тощо.

"Вони були написані раніше (...) Після виступу на Мюнхенській конференції Путіна 2007 року, напевно, таке завдання було, і вони почали готувати російське суспільство до того, що вони мають ставати імперією. Почалася досить серйозна обробка", - зазначив він.

Тим часом західні ЗМІ пишуть, що Кремль розпочав демонтаж та встановлення контролю над розгалуженою “імперією” ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Після так званого бунту бізнес Пригожина почав занепадати, а його медіа-імперія розвалилася першою.

Також відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і Запорізької областей розпочалася фізична ліквідація найманців ПВК “Вагнер” за наказом міністра оборони РФ Сергій Шойгу.

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