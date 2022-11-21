Росія втрачає 90% свого ключового європейського ринку нафти перед запровадженням санкцій — Bloomberg

За два тижні до набрання чинності санкцій Євросоюзу Росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах блоку, який раніше був опорою постачання з балтійських та арктичних терміналів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Росія відправляла загалом 95 тис. барелів на день у Роттердам — єдиний європейський напрямок морських перевезень, що залишився, за межами Середземноморського-Чорноморського басейну — за чотири тижні до 18 листопада. Це менше, ніж понад 1,2 млн барелів на день, що відправляються до портів регіону. щодня на початку лютого 2022-го.

Такі держави, як Литва, Франція та Німеччина, припинили такий імпорт кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні.

Три чверті нафти, що завантажується в балтійські порти Росії, нині прямує до Азії, а індійські нафтопереробники скуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, який пропонує США та Британія. Це звільнить від санкцій вантажі, які будуть завантажені до набрання заборони чинності 5 грудня, якщо їх доставлять до 19 січня.

Очікується, що країни G7 оголосять про рівень граничних цін на постачання російської нафти вже у середу. Вантажі, куплені за цінами вищими за цей рівень, втратять доступ до європейських і британських судів, страхових та інших послуг.

Bloomberg пише, що загальний обсяг постачання з Росії впав до дев'ятитижневого мінімуму в 2,67 млн барелів на день за сім днів до 18 листопада 2022-го. Зниження сприяло тому, що тижневі доходи Кремля від торгівлі нафтою впали до найнижчого рівня від початку січня.

Наразі три країни стали найбільшими покупцями російської нафти — Китай, Індія та Туреччина.

Водночас, як повідомлялося раніше, Велика Британія продовжує імпортувати російську нафту, використовуючи різні схеми та лазівки.

Восени у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня.