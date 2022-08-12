Росія втрачає щодня близько 500 своїх військових на фронті - The NYT

Росія втрачає щодня до 500 своїх військових у війні проти України. Такі приголомшливі втрати означають те, що Путіну найімовірніше не вдасться досягти своєї ключової мети – захопити увесь схід України до кінця року.

Згідно з останньою оцінкою американської розвідки та військових, близько 500 російських військовослужбовців щодня гинуть або отримують поранення на фронті.

Про це пише The New York Times.

Темпи Росії на сході ще більше загальмували американські реактивні системи залпового вогню, які дозволили українським військам повернути частину захоплених території та ускладнили російським солдатам доступ до інших районів.

Так, заступник міністра оборони США Колін Кал заявив, що росіяни зазнали 70 або 80 тисяч втрат серед військових менш ніж за шість місяців війни.

"Вони досягли певних додаткових успіхів на сході, хоча й не дуже значних за останні пару тижнів, але це обійшлося російській армії надзвичайною ціною через те, наскільки добре показали себе українські військові та всю допомогу, яку отримали українські військові", - сказав Кал.

Американські офіційні особи пояснюють, що їхні оцінки втрат базуються на супутникових зображеннях, перехоплених комунікаціях, соціальних мережах і повідомленнях українських ЗМІ.

Нагадаємо, ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили понад 43 тисячі окупантів. Так, станом на 12 серпня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 43 200. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

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