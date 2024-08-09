Росія втрачає свої території: яку відповідь готує Путін - деталі ймовірних сценаріїв

На Росії вже кілька днів “пригорає” по повній. У пабліках вже почали говорити не про Курську область Російської Федерації, а про “Курську народну республіку”. Аналітики Інституту вивчення війни назвали 4 варіанти, як Росія відповість на вторгнення до Курської області. Ну, а поки російське командування думає, що робити з тим пеклом, що відбувається на Курському напрямку, у Києві готують новий балістичний “сюрприз” для росіян.

Усі деталі ймовірних сценаріїв розвитку подій – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Ну, а поки російське командування думає, що робити з тим пеклом, що відбувається на Курському напрямку, у Києві готують новий балістичний “сюрприз” для росіян. Усі деталі ймовірних сценаріїв розвитку подій – читайте далі.

На Росії "пригорає"

Як стало відомо 6 серпня, Збройні сили України нібито зайшли на територію Курської області та почали брати під контроль низку прикордонних населених пунктів. Українські сили начебто присутні в районах до 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Ба більше, російські мілблогери стверджували, що українські сили просунулися на північний захід від Суджі до Малої Локні та до околиць Черкаського Поріччя; на північний схід від міста - в районі Кругленького, Мартинівки, Великого Солдатського; на схід - біля Мирного.

4 сценарії Кремля

І поки наші військові котики просто роблять свою роботу на території РФ, у Кремлі думають, що ж із цим всім пеклом робити? І виявляється є цілих чотири сценарії, як же Росія може відповісти на ті бєзабразія, які відбуваються на Курському напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть про те, що російське військове командування може використовувати наявних призовників, прикордонників ФСБ, Росгвардію та інші нерегулярні сили, які вже розгорнуті в районі міжнародного кордону.

"Російське військове командування може застосувати цей варіант, якщо оцінить, що менш якісні сили, які, ймовірно, будуть менш добре оснащені, зможуть ефективно зупинити українські сили, які, за повідомленнями, успішно застосовують інноваційну тактику і технологічні можливості".

Щодо другого варіанту розвитку подій, то за словами аналітиків Інституту вивчення війни, z-командування може ухвалити рішення про використання Північного угруповання військ, розгорнутого в прикордонних районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

Однак, тут є свої підводні камені. Експерти Інститута вивчення війни ставлять під сумнів здатність північного угруповання проводити ефективні оборонні операції. Ба більше, якщо таки це угруповання військ передислокують для відтиснення українських сил у Курській області, то чи не створить такий маневр вразливі місця в російській обороні на інших ділянках кордону? Точної відповіді аналітики Інституту вивчення війни дати не можуть.

І тут виникає логічне запитання – а чи не може Кремль прийняти рішення про перекидання оперативних резервів, накопичених для запланованих на літо 2024 року наступальних дій, з інших місць на фронті? Такий варіант теж можливий, зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Z-командування може ухвалити рішення зберегти існуючі оперативні резерви, призначені для пріоритетних ділянок фронту, зокрема, для підтримки вищого темпу наступу в Донецькій області, і натомість перекинути в Курську область фронтові підрозділи з менш пріоритетних ділянок.

І нарешті четвертий ймовірний варіант того, що можуть зробити російські війська у відповідь на просування ЗСУ в глуб Курської області.

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що російське військове командування може спробувати зберегти сили, які воно наразі направило до Курської області, але водночас перекинути в цей район значні авіаційні та ударні підрозділи.

"Однак неясно, чи зможуть нинішні російські сили, розгорнуті в Курській області, використовувати ефект від авіації. Також незрозуміло, чи порушать великомасштабні операції авіації над Курською областю здатність Росії регулярно використовувати тактичну авіацію для нанесення планерних бомбових ударів по всій лінії фронту", -йдеться в повіломленні.

Україна готує балістичний "сюрприз"

Своєю чергою Україна намагається домовитися зі США про удари ATACMS по аеродромах РФ. Як пише The Washington Post, офіційний Київ веде переговори зі Сполученими Штатами про отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ударів по військових аеродромах на теренах Росії.

"Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити Силам оборони використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на вторгнення. В разі схвалення, таке рішення може дозволити Києву протягом деякого часу утримувати частину Курської області", - вказано в повідомленні.

Також один із радників президента Володимир Зеленського на умовах анонімності зазначив виданню, що удари ATACMS потрібні для ураження винищувачів на російських аеродромах, які агресор використовує для ударів у відповідь. Це дозволить ЗСУ втримати взяті під контроль райони Курської області, пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Наступ Сил оборони в Курській області РФ

На останок нагадаю, що ж там коїться в Курській народній республіці. А там – паніка, бо ніхто не очікував, що нога ЗСУ посміє ступити на священную русскую землю. А не так сталося, як гадалося.

Хоча, щодо російської землі, то тут є питання! Зокрема, місто Суджа, яке вже контролюється українськими військами, від 29 листопада по 27 грудня 1918 року було столицею радянської України. 60% населення вважали рідною мовою - українську.

Жителі Курської області звернулися до Путіна

Нагадаємо, австрійський генерал оцінив наступ на Курщині.

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