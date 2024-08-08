Росія втратила контроль над значною територією у Курській області: ЗМІ повідомили приголомшливу цифру

Росія втратила контроль над низкою населених пунктів у Курській області.

Станом на 7 серпня Росія могла втратити контроль над територією у 350 квадратних кілометрів у Курській області.

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Про це інформує видання "Агентство".

У повідомленні вказується, що до вечора загальна площа втрачених РФ території в Курській області могли досягти 350 квадратних км.

Наближені до російського Міноборони російські пропагандисти повідомили, що станом на 18:00 Росія вже втратила контроль над західними передмістями Суджі, а також розташованими на південь від Горналь, Гуєве та Курилівку.

Також повідомляється, що Росія могла втратити контроль над Леонідовим та Любимівкою, що на північному заході, а також існує загроза втрати селища Кореневе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Курській області почали використовувати цивільних для опору.

Крім того, ми також інформували, що в ОП вперше прокоментували події в Курській області.

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