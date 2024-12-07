Росія втратила понад 600 тисяч солдатів і не допоможе Сирії — Трамп

Американський лідер стверджує, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста під час добре скоординованого наступу.

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Росія не зможе допомогти уряду Башара Асада у Сирії під час наступу повстанців, оскільки держава-агресорка уже зазнала значних втрат у війні в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

"Росія, яка так зав'язана в Україні й втратила там понад 600 000 солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками", - йдеться в дописі Трампа.

При цьому обраний президент США розкритикував свого попередника в Білому домі Барака Обаму за відступ від “червоних ліній”, які він встановив для Асада під час конфлікту, і дозволив Росії втрутитися.

“У Сирії ніколи не було особливої користі для Росії, окрім того, щоб зробити Обаму справді дурним”, — різко написав Трамп.

У своєму дописі американський лідер стверджує, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста під час добре скоординованого наступу і зараз перебувають на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Асада.

Трамп наголосив, що США не повинні втручатись в цей конфлікт.

"Сирія - це безлад, але це не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша війна. Нехай вона розгортається. Не втручайтеся!" - написав він.

Допис Трампа в соціальній мережі Truth Social

Як відомо, у Сирії перебувають близько 900 американських військових, переважно на північному сході, де вони підтримують очолюваний сирійськими курдами альянс у запобіганні відродженню бойовиків "Ісламської держави".

Нагадаємо, лідер військового угруповання "Гаят Тахрір аш-Шам" (HTS), що веде наступ у Сирії, Абу Мохаммад аль-Джолані виступив за повне виведення всіх іноземних військ з території республіки після падіння режиму Башара аль-Асада.

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