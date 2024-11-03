Росія втручається у вибори президента Молдови через провокації за кордоном — Reuters

Кремль спробує перешкодити голосуванню молдовської діаспори через фальшиві повідомлення про загрозу вибухів на виборчих дільницях.

Росія намагається вплинути на результати другого туру президентських виборів у Республіці Молдова, на яких чинна проєвропейська президентка Мая Санду протистоїть колишньому генпрокурору, соціалісту Олександру Стояногло. Для цього у Кремлі планують перешкодити голосуванню емігрантів на виборчих дільницях за кордоном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімне джерело в молдовському уряді.

За словами джерела, виборчі дільниці в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Канаді, Румунії, США та Великій Британії можуть стати мішенню Москви для різних провокацій, включно з повідомленнями про загрозу вибухів.

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“Мета полягає в тому, щоб перервати процес голосування під час евакуації через загрозу вибуху і перевірки поліцією”, — йдеться у зверненні уряду Молдови, який закликав європейських чиновників застосувати “процедури та протоколи, які не переривають процес голосування”.

Молдовські виборці, які живуть на Заході, вважаються здебільшого проєвропейськими і, отже, з більшою ймовірністю підтримають чинну президентку Маю Санду, у планах якої приєднати Молдову до ЄС до 2030 року.

Голосування діаспори виявилося вирішальним для перемоги команди Санду на референдумі 20 жовтня, який підтвердив прагнення країни вступити в ЄС. Референдум проходив одночасно з першим туром виборів.

Джерело також повідомило, що Москва перевозила громадян Молдови, які проживають на території РФ, чартерними літаками та автобусами до Азербайджану, Білорусі та Туреччини для голосування, намагаючись збільшити шанси Стояногло.

Нагадаємо, у Молдові проголосували за вступ до ЄС під час референдуму, про що свідчать результати, які в понеділок, 21 жовтня, опублікувала ЦВК країни.

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