“Росія вже програла”: Макрон заявив про майбутнє членство України в ЄС та НАТО

Французький лідер запевнив свого українського колегу, що його країна стоятиме пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла цю агресивну війну.

Росія втрачає не тільки своїх солдатів у розв’язаній проти України агресивній війні, але й довіру світової спільноти та своє місце у міжнародних організаціях.

Про це говорив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі в п’ятницю, 16 лютого.

Французький лідер запевнив свого українського колегу, що його країна стоятиме пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла цю агресивну війну.

“Фактично, Росія вже її програла, завдяки героїчному опору українців, завдяки підйому почуття єдності, яку спровокувала ця справедлива боротьба. Два роки тому Путін казав, що буде спецоперація, яка повинна була закінчитися за кілька днів, а насправді вони зараз несуть колосальні втрати і застрягли на всьому фронті”, - зауважив Макрон.

Окрім того він відзначив деградацію російської влади, яка не дбає про населення своєї країни, а веде загарбницьку війну.

“Для Росії краще фінансувати цю непотрібну, несправедливу, жорстоку війну, аніж фінансувати базовий рівень послуг для власного населення. Вже з дев’яностих років Росія в різних міжнародних форматах втратила своє місце і довіру для себе. В той час, як Україна зайняла своє місце і скоро буде членом ЄС, а також НАТО, на що я сподіваюся", - наголосив президент Франції.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Емануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

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