Росія вже серед безхатченків шукає контрактників на військову службу

Російські чиновники у Санкт-Петербурзі пропонують безхатченкам підписати контракт на військову службу в армії.

У відповідних листівках вказано, що на військову службу за контрактом у Росії шукають чоловіки віком 19-59 років з освітою не нижче середньої.

Про це повідомило видання "Ротонда" з посиланням на джерело у благодійній організації "Нічліжка", що допомагає безпритульним к Санкт-Петербурзі та Москві.

Так, до одиного з шелтерів "Нічліжки" прийшов чиновник з адміністрації Фрунзенського району Санкт-Петербурга. Він запропонував працівникам організації розкласти в шелтері листівки про те, що місцева влада шукає людей на службу за контрактом.

"Черговий розкладати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов", –розповів представник "Нічліжки".

Цю інформацію підтвердили в адміністрації Фрунзенського району. Там пояснили, що це відбувається задляінформування про службу за контрактом сере усіх, кого можна.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Росії провалилась прихована мобілізація в центральних та південно-східних регіонах. Тепер влада шукає найманців у приватні військові кампанії, щоб відправити їх воювати проти України.

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