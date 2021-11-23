Росія вже є на тому шляху, на якому був Сталін - міністр оборони Литви

Росія вже є на тому шляху, на якому був Сталін - міністр оборони Литви

Організація "Меморіал" налічує близько 50 відділень по всій країні та за кордоном.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що РФ стоїть на тому ж шляху, що і диктатор Радянського Союзу Йосип Сталін. Такі слова очільник оборонного відомства вислов через ліквідацію організації історичних досліджень "Меморіал" в Росії. У цій організації займалися висвітленням злочинів сталінізму та комунізму.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Це організація, яка проробила величезну роботу в політиці пам'яті в РФ, у поясненні злочинів сталінізму та комунізму в цілому. Її напрацювання величезні. Архіви, які дуже важливі для самих росіян, є величезними", - сказав міністр і додав, що "знищення такої організації показує, що Росія вже - на тому шляху, на якому був Сталін. І не інакше", – додав він.

Цього тижня Верховний суд Росії має розглянути клопотання прокуратури про закритті "Меморіалу". Ця організація налічує близько 50 відділень по всій країні та за кордоном.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняє, що начебто Росія не має агресивних планів щодо України та "не збирається ні на кого нападати".

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