Росія є ядерною загрозою для Китаю: посол України в Японії здивував заявою

Китай ніколи не був стороною угод, які б обмежували ядерні озброєння, підкреслив посол.
Для Китаю Росія є більшою ядерною загрозою, ніж США.
Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН.ua надзвичайний і повноважний посол країни в Японії Сергій Корсунь.
"Китай ніколи не приховував і не приховує бажання збільшити свій ядерний потенціал. Порівняно з РФ і США, у нього в десятки разів менша кількість боєголовок. Точної кількості наявних у КНР зараз боєголовок я не памʼятаю, мова йшла про 300 чи щось таке. Але ж ми розуміємо, що ця статистика може не відповідати дійсності. Тим не менше, параметри такі: у РФ - 6000; у США приблизно стільки ж, у Китаю - 300. Для чого Пекін працює над збільшенням ядерного потенціалу - ми це не обговорюємо, бо вони мають на це право. Китай ніколи не був стороною угод, які б обмежували ядерні озброєння. Більше того, на пропозицію (США - ред.) вступити в переговори вони відмовилися", - зазначив посол.
Нагадаємо, КНДР успішно випробувала ракету з ядерними зарядами.
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