Росія, ймовірно, готувалася до війни проти НАТО та тримала у запасі певну кількість ракет - NYT

Мало хто із західних офіційних осіб має чітку інформацію про стан російського арсеналу, йдеться у статті видання американського видання.

Західні військові вважають, що Росія, ймовіно, тримала резерв крилатих ракет та іншої зброї на випадок, якщо вона вступить у війну з НАТО.

Про це повідомляє New York Times.

Колишній морський піхотинець і збройовий стратег Білого дому Марк. Ф. Канчіан, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, зауважив, що мало хто із західних офіційних осіб має чітку інформацію про стан російського арсеналу або точно знає, скільки ракет залишилося в його арсеналі.

"Вони, мабуть, мають заборону на уявну атаку НАТО, яку ми б розцінили як абсурдну, але вони розглядають її як реальну можливість. Тож вони стримують частину свого інвентарю для цього", — сказав він.

Ракети у Росії ніколи не закінчаться

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що російські ракети ніколи не закінчаться. На його думку, Росія виробляє ракети, може це робити й надалі, але в дуже обмежених кількостях. Він наголосив, що є ракети, які дійсно закінчуються – це радянські запаси, наприклад Х-22, яку вже декілька місяців ми не бачили, щоб вони застосовували. Щодо інших ракет: Х-101, "Калібр", Х-59, Х-555, "Іскандери.

Як повідомляли раніше, Росія невдовзі може отримати іранські балістичні ракети і використати їх для завдавання ударів по території України.

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