Росія, ймовірно, отримала нову партію іранських дронів — британська розвідка

Росія вперше від 17 листопада атакувала Україну дронами іранського виробництва. Ймовірно, РФ отримала нову партію цих БПЛА.

Росія знову почала аткувати Україну дронами іранського походження. Ймовірно, російські окупанти отримали нову партію безпілотників з Ірану.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"Ці події ще доведеться перевірити, але цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Шахед-131 та 136 і тепер отримала поповнення", - йдеться у повідомленні.

Так, 6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про збиття 17 БПЛА, зокрема 14 "Shahed-136". А 7 грудня 2022 року стало відомо, що РФ використла іранські БПЛА OWA для ударів по Запорізькій та Дніпровській областях.

Слід зазначити, що такі атаки востаннє були зафіксовані в Україні 17 листопада. Якщо нові повідомлення підтвердяться, "цілком ймовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА OWA".

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни прпускає, що російські окупанти застосували безпілотники іранського виробництва для ударів по українських містах вперше за три тижні, ймовірно, через те, що модифікували безпілотники для більш холодної погоди.

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