Програш Росії та ймовірний ядерний удар: опозиціонер припустив, що Путін може обговорювати на Радбезі

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що 19 жовтня очільник Кремля Володимир Путін обговорюватиме з участниками Ради безпеки питання подальших дій на тлі невдач та нищівних поразок в Україні.

Таке припущення Ігор Яковенко висловив 24 каналу.

Він зауважив, що прогнозувати такі речі важко, оскільки впливає дуже багато чинників. Але всім уже очевидно, що Путін програє.

"Росія програє війну. З тріском програє. Питань, звісно, багато. Питання у строках цього програшу. І тому будуть вирішуватися якісь питання, пов'язані з тим, як або не програти, або оформити цей програш як перемогу", – сказав він.

Окрім цього, на думку журналіста, можуть обговорюватися питання щодо ймовірного застосування ядерної зброї. Втім, наразі основною ставкою Росії є масоване бомбардування, ракетні обстріли й атаки дронами України.

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Коли закінчиться війна

За оцінками військових та експертів, терміни закінчення війни різні. Одні говорять про кінець 2022 року. Дехто каже, що активні бойові дії відбуватимуться ще взимку. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про те, що вирішальні події стануться у 2023 році.

З прогнозом Залужного погоджується керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов. За його припущеннями, війна закінчиться наприкінці весни 2023-го. Завершиться вона виходом ЗСУ на кордони 1991 року. Щодо додаткових планів, Буданов розповів про подальші репарації, які має виплачувати Кремль.

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