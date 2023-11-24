Росія заблокувала призначення керівництва ОБСЄ на наступний рік: що вимагає

Під час засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні Росія заблокувала призначення Мальти головою організації наступного 2024 року.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

Він повідомив, що росіяни заблокували призначення Мальти, а також чотирьох посадовців, які мають керувати організацією, включно з генеральним секретарем.

"Вони хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, щоб ухвалити остаточне рішення", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС РФ Сергій Лавров хоче відвідати засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбудеться з 30 листопада по 1 грудня у Скоп'є, Північна Македонія.

Крім того, ми раніше інформували, що Росію в ОБСЄ викрили на брехні про нібито незастосування касетних боєприпасів в Україні.

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