Росія заблокувала у Чорному морі близько іноземних 100 суден з продовольством і понад 1000 моряків

Росія заблокувала у Чорному морі близько іноземних 100 суден з продовольством і понад 1000 моряків

Тим часом ціни на продукти харчування у світі продовжують зростати.

Росія заблокувала в Чорному морі близько сотні торгових суден з продовольством.

Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, інформує Newsweek.

Шерман звернула увагу, що продовольча безпека стає все більшою глобальною проблемою, оскільки Україна та Росія є основними сільськогосподарськими виробниками.

Російські війська продовжують блокувати Чорне море — основний глобальний торговий шлях постачання зерна.

"30% світового експорту пшениці зазвичай надходить із Чорноморського регіону. Як і 20% світового виробництва кукурудзи і 75% соняшникової олії. Але Росія розбомбила щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з портів Чорного моря до решти світу", — каже Шерман.

За її інформацією, росіяни не дають приблизно 94 кораблям, які перевозять продовольство для світового ринку, досягти Середземного моря.

"Не дивно, що зараз багато вантажовідправників не наважуються відправляти судна в Чорне море", — зазначила заступниця держсекретаря США

Своєю чергою, Міжнародна морська організація (ІМО), яка є підрозділом ООН і регулює міжнародне торговельне судноплавство, підтвердила, що 100 торгових іноземних суден і понад 1000 моряків залишаються заблокованими в українських портах через дії окупантів. Про це пише "Голос Америки".

Тим часом ціни на продукти харчування продовжують зростати. Так, ціни на основні товари, зокрема пшеницю, вже зросли на 20-50% на Близькому Сході та в Африці.

Раніше повідомлялося, як війна в Україні вплине на світові ціни пшениці і продовольства.

Нагадаємо, що кораблі окупантів увійшли до закритих районів Чорного моря і можуть завдати ракетних ударів по об'єктах на суші.