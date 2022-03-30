Росія заблокувала у Чорному морі близько іноземних 100 суден з продовольством і понад 1000 моряків

Тим часом ціни на продукти харчування у світі продовжують зростати.
Росія заблокувала в Чорному морі близько сотні торгових суден з продовольством.
Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, інформує Newsweek.
Шерман звернула увагу, що продовольча безпека стає все більшою глобальною проблемою, оскільки Україна та Росія є основними сільськогосподарськими виробниками.
Російські війська продовжують блокувати Чорне море — основний глобальний торговий шлях постачання зерна.
"30% світового експорту пшениці зазвичай надходить із Чорноморського регіону. Як і 20% світового виробництва кукурудзи і 75% соняшникової олії. Але Росія розбомбила щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з портів Чорного моря до решти світу", — каже Шерман.
За її інформацією, росіяни не дають приблизно 94 кораблям, які перевозять продовольство для світового ринку, досягти Середземного моря.
"Не дивно, що зараз багато вантажовідправників не наважуються відправляти судна в Чорне море", — зазначила заступниця держсекретаря США
Своєю чергою, Міжнародна морська організація (ІМО), яка є підрозділом ООН і регулює міжнародне торговельне судноплавство, підтвердила, що 100 торгових іноземних суден і понад 1000 моряків залишаються заблокованими в українських портах через дії окупантів. Про це пише "Голос Америки".
Тим часом ціни на продукти харчування продовжують зростати. Так, ціни на основні товари, зокрема пшеницю, вже зросли на 20-50% на Близькому Сході та в Африці.
Раніше повідомлялося, як війна в Україні вплине на світові ціни пшениці і продовольства.
Нагадаємо, що кораблі окупантів увійшли до закритих районів Чорного моря і можуть завдати ракетних ударів по об'єктах на суші.
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