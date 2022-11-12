Росія заборонила прохід в Азовське море для суден, які були завантажена не на її території

Росія закрила прохід до Азовського моря для суден, які завантажили поза територією РФ. Це, зокрема, може свідчити про підготовку окупантів до подальшого просування ЗСУ.

Росія заборонила суднам, які були завантажені за її межами, проходити через Керченську протоку до Азовського моря. Водночас про причину такого рішення у РФ мовчать.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Головне управління з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

"Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений", — кажуть в турецькому міністерстві.

Це може свідчити про те, що Росія вже готується до подальшого просування українських захисників і ведення бойових дій, зокрема і в акваторіях Азовського моря. Адже після звільнення Херсона ЗСУ розширили свою зону ураження для боєприпасів до HIMARS. Йдеться, зокрема, про Перекопський перешийок в Криму і весь Таврійський степ на північ від півострова.

Нагадаємо, усе частіше з'являються повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій російських "Калібрів". Президент України Володимир Зеленський переконаний, що це дуже вагомий результат, який забезпечили українські захисники.

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