Росія заборонила в’їзд до країни низці чиновників та силовиків із країн ЄС

Росія заборонила в’їзд до країни низці чиновників та силовиків із країн ЄС

У МЗС РФ ці дії називають контрзаходами на європейські санкції.

Росія заборонила в'їзд до країни “керівникам окремих європейських приватних військових компаній (ПВК)”, а також представникам силових структур, органів законодавчої та виконавчої влади країн ЄС.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті МЗС РФ.

У заяві російського зовнішньополітичного відомства конкретні прізвища не називаються. У російському МЗС стверджують лише, що фігуранти “чорного списку” є відповідальними за просування “антиросійської політики” та “насадження” заходів, які “обмежують законні права російськомовних мешканців та ЗМІ”.

У відомстві додали, що відповідну ноту МЗС Росії направлено до представництва Європейського союзу.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Євросоюз затвердив санкції щодо восьми росіян та трьох юридичних осіб, пов'язаних із ПВК “Вагнер”. Обмежувальні заходи було запроваджено через їхні дії в Сирії, Лівії та Україні. Санкції передбачають заморожування активів у західних країнах, а також заборону на поїздки до країн ЄС.

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