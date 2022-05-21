Росія заборонила в’їзд на свою територію Байдену, Блінкену, Гарріс та ще майже тисячі американців

Росія заборонила в’їзд на свою територію Байдену, Блінкену, Гарріс та ще майже тисячі американців

Російська влада заборонила 963 громадянам США в'їзд до Росії.

У Міністерстві закордонних справ РФ пояснили, що пішли на такий крок у відповідь на антиросійські санкції з боку США "і у зв'язку з запитами, що надходять, про персональний склад нашого національного стоп-листа".

Відповідна заява з’явилась на сайті МЗС Росії 21 травня.

У Москві заявили, що "ворожі дії Вашингтона, які б'ють бумерангом по самих же США, й надалі отримуватимуть належну відсіч".

Так, зокрема, до санкційного списку Росії входить президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, директора ФБР Крістофер Рей та інші американські посадовці, про заборону на в'їзд яким МЗС Росії вже оголошувало раніше.

Крім цих осіб, до російського списку входять віце-президентка США Камала Гарріс, син президента США Хантер Байден, директор ЦРУ Вільям Бернс, кілька американських міністрів та їхніх заступників, офіційні представники Міноборони США, Держдепартаменту та Білого дому та навіть журналісти американських ЗМІ.

Зазначимо, у зв'язку з вторгненням Росії до України Канада розширила санкції проти РФ, заборонивши експорт та імпорт предметів розкоші.

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