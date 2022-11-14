Росія заборонила в'їзд на свою територію коміку Джиму Керрі та онуку Степана Бандери

У Міністерстві закордонних справ РФ коміка Джима Керрі та онука Степана Бандери внесли до списку 100 громадян Канади, яким заборонено в'їзд на свою територію.

Про це йдеться у повідомленні МЗР РФ, передають пропагандистські ЗМІ.

Також у "чорному списку" РФ опинилися високопосадовці, бізнесмени, активісти численних "пробандерівських організацій, медіа- та фінансових структур".

"У відповідь на практику введення режимом прем'єр-міністра Дж.Трюдо санкцій проти керівництва Росії, політиків і парламентаріїв, представників ділових кіл, експертів і журналістів, діячів культури, а також усіх, кого канадська русофобська влада вважає неугодними, на основі взаємності закривається в'їзд для 100 громадян Канади", - йдеться у заяві.

Дипломатичне відомство РФ скаржиться, що особи, проти яких вони запроваджують обмеження, "безпосередньо залучені до формування агресивного антиросійського курсу".

Росія лякає своїх громадян Бандерою

Степан Бандера для росіян безсмертний. Його досі нереально бояться в Росії. І там досі з ним воюють - усі останні 63 роки.

Після вторгнення очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що головним ворогом російського народу є Бандера та запевнив, що кадирівці "зовсім скоро розправляться з ним, а пізніше – з усією іншою нацистською діяльністю". Окрім того, він пообіцяв заплатити тим, хто знайде голову Бандери.

ТСН побувала у концтаборі Заксенхаузен, де сидів Степан Бандера

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