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РФ задіяла у війні 97% усієї армії, виснаження військ перебуває на рівні Першої світової - Воллес

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2012
Час на прочитання
2 хв
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РФ задіяла у війні 97% усієї армії, виснаження військ перебуває на рівні Першої світової - Воллес

Фото: Associated Press

Росія не змогла зібрати єдину силу, щоби "пробити" оборону ЗСУ.

Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Росія задіяла у війні в Україні 97% усієї своєї армії. Щобільше - виснаження військ окупанта - на рівні Першої світової війни

Про це пише ВВС з посиланням на голову Міноброни Великої Британії.

"Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні з дуже-дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%. Майже дві третини танків знищені або розбиті - це має прямий вплив на безпеку Європи. Росія, намагаючись просуватись уперед, робить майже на рівні Першої світової війни - з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами" - сказав Бен Воллес.

За його  словами, Москві не вдалося зібрати єдину силу, щоби "пробити" оборону України. Воллес наголосив: "ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед", а такі дії дорого обішлися російській армії. 

Британський міністр заявив, що Захід зміцнює безпеку вдома, коли допомагає Україні перемогти агресорку Росію.

Нагадаємо, російське Міністерство оборони вербує засуджених для війни - як і група "Вагнера" олігарха Євгена Пригожина. Американські аналітики Інститут вивчення війни вважають, що такі дії Москви - показник того, що Кремль прагне використовувати в'язнів для майбутніх атак, попри їхню бойову ефективність.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2012
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