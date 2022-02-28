Росія закриває небо для 27 країн світу - Росавіація

Наразі майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Росія вирішила закрити небо для Німеччини, Іспанії, Італії, Франції та ще 23 країн як заходи у відповідь.

Про це заявили в Росавіації.

Нагадаємо, раніше 32 країни світу закрили небо літакам Росії. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.