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Росія закриває небо для 27 країн світу - Росавіація

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Росія закриває небо для 27 країн світу - Росавіація

Аерофлот

Наразі майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Росія вирішила закрити небо для Німеччини, Іспанії, Італії, Франції та ще 23 країн як заходи у відповідь.

Про це заявили в Росавіації.

Нагадаємо, раніше 32 країни світу закрили небо літакам Росії. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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