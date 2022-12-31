Україна на другому місці в цьому рейтингу, а на третьому місці Туреччина.

Росія залишається найнебезпечнішою країною у Європі для журналістів. За останні 20 років їх загинуло найбільше - 25 людей.

Про це йдеться у щорічному звіті організації “Репортери без кордонів”.

Україна на другому місці в цьому рейтингу: від 24 лютого загинули вісім журналістів. За попередні 19 років — 12.

На третьому місці Туреччина.

Франція посіла четверте місце з найбільшою кількістю жертв через теракт у редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі у 2015 році.

Цього року по всьому світу загинули 57 журналістів, 533 затримали, 65 взяли в заручники, а 49 вважаються зниклими безвісти.

Від 2003 року, коли існують “Репортери без кордонів”, у світі загинули 1 668 журналістів.

Нагадаємо, португальські журналісти потрапили під обстріл окупантів на Миколаївщині.

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