Заворушення в Дагестані та "український слід": у ГУР відреагували

Росія була й залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І все, що відбувається, - справа рук російських спецслужб.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

"Росія традиційно ще з імперських часів залишається одним зі світових центрів ксенофобії та антисемітизму. І всі ці процеси там керуються власними спецслужбами, починаючи з "чорносотенців" початку 20 століття, якими керувала царська "охранка". Сьогодні нічого не змінилося. Всі ці заходи, які ми бачили, всі ці безчинства і провокації... це справа рук саме російських спецслужб і, звичайно, Україна тут ні до чого", - підкреслив представник ГУР України Андрій Юсов.

Нагадаємо, що події в Дагестані можуть стати приводом для нових погромів в РФ.

Читайте також: