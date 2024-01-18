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Росія залишила пів Польщі без GPS: що сталося і як це оцінили експерти

Росія залишила пів Польщі без GPS: що сталося і як це оцінили експерти

GPS-навігатор / Фото: Pexels

Збої збігаються з теоретичним діапазоном дії російських систем РЕБ, розташованих у Калінінградській області.

Над частиною території Польщі зник сигнал GPS і за цими збоями в регіоні Балтійського моря може стояти Росія.

Про зникнення сигналу повідомив польський сайт Epoznan.

Мапа збоїв, доступна на сайті gpsjam.org, демонструє, що 17 січня на великій частині території Польщі були збої в сигналі GPS. До зони вимкнення GPS частково потрапило місто Познань. Водночас у районі міст Піла та Конів сигнал був повністю відсутній.

Це не перший такий інцидент за останні дні. Схожі проблеми фіксувалися у Фінляндії та Естонії.

Керівник сайту gpsjam.org Джон Вайзмен заявив, що це може бути навмисна спроба глушіння сигналу GPS або військові навчання.

Мапа території Польщі, на якій зник сигнал GPS / ©
Мапа території Польщі, на якій зник сигнал GPS

На сайті Cyberdefence24.pl повідомляється, що збої збігаються з теоретичним діапазоном дії російських систем РЕБ, розташованих у Калінінградській області.

Хоча офіційної інформації про причини збоїв GPS поки що немає, експерти підозрюють, що за збоями системи в регіоні Балтійського моря може стояти Росія, повідомляє польский сайт Radio Eska.

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"Раніше ми робили такі зауваження у зв’язку з російськими військовими навчаннями. Я вважаю, що це приклад гібридних дій, спрямованих на створення невизначеності", – розповів голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон.

З цією думкою погодився підполковник Йоакім Паасіківі – викладач військової стратегії Шведського університету оборони. Він сказав, що збої могли бути "свого роду тестом", перш ніж Росія використає їх у "сірій зоні" або гібридній війні.

"Це може бути початком неприємної ескалації. Якби супутники були знищені, це вплинуло б на значну частину ІТ-систем та економіку", – попередив Паасіківі.

Нагадаємо, напередодні прем'єрка Естонії Кая Каллас припустила, що саме Росія стоїть за нещодавньою хвилею збоїв у роботі GPS-навігації у південній частині Балтійського моря. Однак, за словами Каллас, це, схоже, не було навмисно скеровано на членів НАТО.

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