Росія залишила пів Польщі без GPS: що сталося і як це оцінили експерти

Над частиною території Польщі зник сигнал GPS і за цими збоями в регіоні Балтійського моря може стояти Росія.

Про зникнення сигналу повідомив польський сайт Epoznan.

Мапа збоїв, доступна на сайті gpsjam.org, демонструє, що 17 січня на великій частині території Польщі були збої в сигналі GPS. До зони вимкнення GPS частково потрапило місто Познань. Водночас у районі міст Піла та Конів сигнал був повністю відсутній.

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Це не перший такий інцидент за останні дні. Схожі проблеми фіксувалися у Фінляндії та Естонії.

Керівник сайту gpsjam.org Джон Вайзмен заявив, що це може бути навмисна спроба глушіння сигналу GPS або військові навчання.

Мапа території Польщі, на якій зник сигнал GPS

На сайті Cyberdefence24.pl повідомляється, що збої збігаються з теоретичним діапазоном дії російських систем РЕБ, розташованих у Калінінградській області.

Хоча офіційної інформації про причини збоїв GPS поки що немає, експерти підозрюють, що за збоями системи в регіоні Балтійського моря може стояти Росія, повідомляє польский сайт Radio Eska.

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"Раніше ми робили такі зауваження у зв’язку з російськими військовими навчаннями. Я вважаю, що це приклад гібридних дій, спрямованих на створення невизначеності", – розповів голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон.

З цією думкою погодився підполковник Йоакім Паасіківі – викладач військової стратегії Шведського університету оборони. Він сказав, що збої могли бути "свого роду тестом", перш ніж Росія використає їх у "сірій зоні" або гібридній війні.

"Це може бути початком неприємної ескалації. Якби супутники були знищені, це вплинуло б на значну частину ІТ-систем та економіку", – попередив Паасіківі.

Нагадаємо, напередодні прем'єрка Естонії Кая Каллас припустила, що саме Росія стоїть за нещодавньою хвилею збоїв у роботі GPS-навігації у південній частині Балтійського моря. Однак, за словами Каллас, це, схоже, не було навмисно скеровано на членів НАТО.

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