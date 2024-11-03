Росія залишилася без масла: його експортують з ОАЕ та Туреччини

Жовтневий стрибок цін на масло в РФ став рекордним за останніх 17 років.

Росію охопила цінова криза на ринку масла, від початку року цей популярний продукт здорожчав більш, ніж на чверть, через проблеми місцевих виробників. Щоб задовольнити попит, влада РФ експортує масло з ОАЕ та Туреччини.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Від початку року здорожчання масла досягло 25,7%. Прицьому в осінні місяці зростання цін стало дуже стрімким: у вересні масло подорожчало на 5,07%, а з 1 по 28 жовтня — на 6,58%.

За даними Росстату, жовтневий стрибок цін став рекордним від жовтня 2007 року.

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Здорожчання пояснюють тим, що у місцевих виробників виникли складнощі з обслуговуванням імпортного обладнання, а крім того, позначаються дефіцит сировини, брак кадрів і підвищення ставки Центробанку.

Наприкінці жовтня одразу кілька великих російських заводів частково або повністю призупинили виробництво та відвантаження масла, серед яких компанія H&N, відома під брендом “Простоквашино”.

У Мінсільгоспі РФ повідомили, що від 18 жовтня мало почали закуповувати в ОАЕ, а від 27 жовтня стартував імпорт із Туреччини. Також влада веде переговори про закупівлю масла в Індії та Ірані.

Нагадаємо, зростання економіки Росії під час війни досягло свого піку. Наступного року аналітики прогнозують державі-агресорці різкий обвал економічних показників, попри активне військове виробництво.

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