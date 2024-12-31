Росія замовчує збиття азербайджанського літака: ЦНС отримав "темник" щодо катастрофи

Документ вказує, що російська влада наполягає на використанні евфемізмів замість прямих формулювань, а також намагатиметься уникати термінів "збиття" або "удар ППО".

Центр національного спротиву опублікував документ, який проливає світло на те, як у Росії намагаються приховати правду про збиття азербайджанського літака російською ППО 25 грудня.

Деталі розповіли фахівці ЦНС.

Документ розроблений представником голови Чеченської Республіки в Уральському федеральному окрузі Турпалом Ільясовим і містить інструкції щодо того, як коментувати (чи уникати коментарів) цю подію.

Представник голови Чеченської Республіки в Уральському федеральному окрузі Турпал Ільясов. / Фото: Центр національного спротиву

Інструкції щодо комунікації: “не коментувати і не визнавати”

Документ, отриманий Центром, вказує, що російська влада наполягає на використанні евфемізмів замість прямих формулювань. Зокрема, у документі рекомендується називати збиття літака “трагічним інцидентом”, “прикрою помилкою” чи “повітряною подією”, уникаючи термінів “збиття” або “удар ППО”.

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Також у документі зазначається, що роботу чеченської ППО, яка, ймовірно, відповідальна за збиття літака, коментувати заборонено.

Інструкція, що треба чи не треба коментувати у контексті збиття азербайджанського літака.

Документ відображає позицію Кремля: Путін не визнаватиме провину Росії, називаючи подію “випадковістю”. У тексті зазначається, що Путін підтримав дії чеченської адміністрації, запевнивши Кадирова, що трагедія була спричинена “некомпетентністю диспетчерів”, а не діями чеченської влади чи військових.

Вибачення Путіна і реакція Азербайджану

Попри публічні вибачення Путіна перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, офіційна Москва уникає визнання провини. Такі вибачення виглядають наполовину щирими, оскільки Росія намагається зберегти відносини з Азербайджаном, але водночас не хоче покарати винних.

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Азербайджан, своєю чергою, наполягає на притягненні до відповідальності осіб, причетних до трагедії, вимагаючи прозорого розслідування.

Політична залежність Путіна від Кадирова

Документ також демонструє залежність Путіна від лояльності Кадирова. Кремль уникає звинувачення чеченської адміністрації, оскільки побоюється дестабілізації відносин із впливовим чеченським лідером.

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Висновки

Росія демонструє слабкість у зовнішній політиці. На відміну від попередніх випадків, коли Кремль міг роками ігнорувати міжнародні претензії, у ситуації з Азербайджаном Путін змушений реагувати. Чеченська еліта посилює свій вплив. Підтримка Кадирова Кремлем свідчить про його важливу роль у стабільності путінського режиму. Азербайджанська сторона залишилася незадоволеною. Баку вимагає конкретних дій, а не символічних вибачень.

"Надісланий Турпаловим темник наочно показує стрімку деградацію РФ. Адже режим, побудований на брехні і злочинах не може дати світу нічого, окрім страждань невинних людей", – зазначають аналітики.

Наступного дня після збиття азербайджанського літака російською ППО, глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свого племінника медаллю “За заслуги перед Чеченською Республікою”. Це рішення викликало підозри щодо причетності родичів Кадирова до вказівок диспетчерам, які могли перенаправити літак у небезпечний район із метою приховати сліди злочину.

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Чечня займає особливе місце у системі російського режиму, виступаючи своєрідною “опричниною” Путіна. Республіка демонструє один із найнижчих рівнів залучення до війни проти України та має мінімальні втрати серед військових. Тим часом віддалені регіони, такі як Башкирія чи Татарстан, несуть непропорційно великі людські втрати.

У ситуації, де Путін залежний від лояльності Чечні, покарання чеченської адміністрації виглядає малоймовірним. Як випливає з “темника”, надісланого Турпаловим, Кремль планує зробити винними диспетчерів, уникнувши будь-яких звинувачень на адресу керівництва Чечні чи безпосередніх виконавців наказів.

Нагадаємо, пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній", який летів до столиці Чечні та впав у Казахстані в середу, 25 грудня, мав пошкодження на крилі. Окрім того, у Мережі з'явилися кадри з хвостовою частиною літака, на якій видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.