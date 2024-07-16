Росія запустила новий фейк щодо замаху на Трампа та "українського сліда": яка мета Кремля

Російські окупанти почали розганяти в соцмережах черговий фейк. На цей раз він стосується Дональда Трампа, якого днями намагалися вбити під час його публічного виступу. У РФ вважають, що в цій ситуації є “український слід”.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як зазначається, Росія розповсюджує фейк, що нібито владі США потрібно розглянути версію з участю українських спецслужб в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа, оскільки це продиктовано негативним ставленням України до Трампа. Це заявив сенатор ради федерації РФ Сергій Цеков, якого цитують пропагандистські телеграм-канали.

“Правда: Україна поважає волевиявлення американського народу. У 2017-2021 роках, за часів перебування Дональда Трампа на посаді президента США, Україна вибудовувала конструктивні взаємини зі Сполученими Штатами, як і в часи каденції будь-якого американського президента. Україна рішуче засудила замах на Дональда Трампа і висловила співчуття загиблому учаснику передвиборчого мітингу, під час якого відбувся замах на вбивство”, - наголосили в Центрі.

Водночас Росія поширює черговий фейк з метою підірвати українсько-американські двосторонні відносини та дискредитувати Україну серед електорату Республіканської партії. Це один із проявів інформаційної операції з втручання Росії в політичний процес США.

Нагадаємо, що Росія розганяє фейк, що Сирський нібито готовий капітулювати.

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