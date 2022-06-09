Росія заробляє на експорті нафти й газу більше, ніж до війни з Україною: в Держдепі пояснили причину

Росія заробляє на експорті нафти й газу більше, ніж до війни з Україною: в Держдепі пояснили причину

Старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн підтвердив, що на сьогодні Росія заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України.

Усе тому, що зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує РФ санкції Заходу.

Про це пише Reuters.

"Я не можу цього заперечувати", – відповів радник з енергетичних питань на запитання підкомітету Сенату по Європі і співпраці в галузі регіональної безпеки.

В підкомітеті саме запитували про те, чи заробляє Росія зараз більше на продажу сирої нафти і газу, ніж до початку війни.

Видання нагадало, що США і ЄС домовилися про заборону імпорту російської нафти. Ці кроки негативно вплинули на її продаж, проте призвели до зростання світових цін.

Хохштайн також повідомив, що зростання попиту на нафту після пандемії COVID-19 виявилось набагато вищим, ніж передбачалося.

Окрім того, на руку Росії зіграло те, що вона наростила продажі нафти до Індії та Китаю.

Радник з енергетичних питань Держдепу США високо оцінив санкції ЄС на страхування танкерів з російською нафтою.

"Ми хотіли б подивитися, як ми можемо використати ці санкції, щоб вплинути на ширший ринок за межами США і Європи, щоб... ніхто не наживався", – сказав він.

Нагадаємо, Євросоюз 3 червня затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, яким заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до своїх країн-членів. Зауважимо, що ці обмеження не стосуються продуктів, по постачаються трубопроводом, чого вимагала Угорщина.

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