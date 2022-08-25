Росія заробляє понад $1 млрд на місяць на торгівлі зі США попри дію санкцій: в АР пояснили причини

Росія продовжує постачати до США товари на понад мільярд доларів на місяць. Так, попри запроваджені проти РФ санкції за війну проти України, торгівля окремими товарами триває.

Так, від кінця лютого з Росії до США надійшли понад 3600 партій дерева, металів, ґуми та інших товарів. Це майже удвічі менше з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє АР.

Найбільше РФ імпортує до США таких товарів: дерево (1294 партій), метали (909 партій), продовольство (341), нафта і газ (209), ґума (179), добрива (102), запчастини (67), радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).

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Повністю заблокувати торгівлю з РФ неможливо, адже це може негативно вплинути на світову торгівлю, пояснив очільник Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США Джим О’Браян. Крім того, в деяких випадках такі санкції більше б шкодили Сполученим Штатам, аніж країні-агресорці.

Видання вказало ще одну причину – суперечність із санкціями Великої Британії та Євросоюзу, унаслідок чого виникає плутанина. Усе тому, що Британія, країни ЄС і США публікують окремі списки санкцій. Тож виходить, що принаймні одна російська компанія, яка постачає метал оборонній промисловості РФ, досі торгує з американськими і європейськими фірмами.

У матеріалі також йдеться, що адміністрація президента США Джо Байдена навіть заохочує купувати. Передусім,йдеться про хімічні добрива, яких від початку війни прибуло понад 100 партій.

Щодо енергоресурсів, то вони досі постачаються з Росії до США через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від енергоносіїв країни-агресора.

Окрім того, іноді американським митним органам важко встановити країну походження товару. Наприклад, американські компанії продовжують імпортувати нафту з Казахстану через російські порти, навіть якщо вона змішана з російською. Водночас багато компаній у США вирішують відмовлятися від товарів з РФ.

Автори статті зауважують, що двостороння торгівля США та Росії ніколи не була великою. Тож більший вплив мають експортні заборони з боку Штатів, передусім технологічні, а також заморожування активів російського центробанку на Заході.

Нагадаємо, Росія заробляє щомісяця сотні мільйонів доларів на продажу діамантів закордон, уникаючи санкцій.

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