Росія застосовує нові шляхи поширення російської пропаганди

Країна-агресорка знайшла спосіб обійти заборони пропаганди через телебачення і продовжує дезінформувати Захід.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Також читайте Вночі по Миколаєву росіяни вдарили касетними боєприпасами: які наслідки руйнування

Після того, як Євросоюз заблокував два головні пропагандистські канали Росії – «Спутнік» і RT, частину контенту опублікували на сайтах, які раніше явного стосунку до Москви не мали.

Так, кількість інтернет-ресурсів, які поширюють російську дезінформацію, перевищує дві з половиною сотні і за останні місяці до них додалися десятки нових сайтів. Вони поширюють пропаганду англійською, французькою, німецькою та італійською мовами. І багато з цих сайтів - створені задовго до війни.

Читайте також:

Обстрілом цивільних об’єктів Путін повністю копіює Гітлера: історія руйнування Ротердама і Лондона

Восьмиразовий чемпіон світу із Польщі взявся допомагати українським притулкам для тварин

Мультипредметний тест: як за війни оцінюють на знання, з якими проблемами зіткнулися учасники