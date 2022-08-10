Росія застосовує нові шляхи поширення російської пропаганди

Тепер фейки озвучують англійською, французькою, німецькою та італійською мовами
Країна-агресорка знайшла спосіб обійти заборони пропаганди через телебачення і продовжує дезінформувати Захід.
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Після того, як Євросоюз заблокував два головні пропагандистські канали Росії – «Спутнік» і RT, частину контенту опублікували на сайтах, які раніше явного стосунку до Москви не мали.
Так, кількість інтернет-ресурсів, які поширюють російську дезінформацію, перевищує дві з половиною сотні і за останні місяці до них додалися десятки нових сайтів. Вони поширюють пропаганду англійською, французькою, німецькою та італійською мовами. І багато з цих сайтів - створені задовго до війни.
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